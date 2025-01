Quotidiano.net - Caccia francese disturbato da radar russi mentre sorvola il mar Baltico. Parigi: “Inaccettabile”

Roma, 17 gennaio 2025 – Un aereo ATL2 della marinaè stato bersaglio di intimidazioni russe nella notte fra mercoledì e giovedì sul Mar. Lo denuncia il il ministro della DifesaSebastien Lecornu con un messaggio su X: "L'aereo stava pattugliando lo spazio aereo internazionale sul Mar, nell'ambito di un'operazione della Nato, ed è stato ‘illuminato’ daldi un sistema di difesa terra/aria S400. Questa aggressiva azione russa non è accettabile". Dans la nuit de mercredi à jeudi, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 français a été la cible de mesures d'intimidation russes. Il patrouillait en espace aérien international au-dessus de la mer baltique, dans le cadre d’une opération de l’OTAN, et a été illuminé par le. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) January 17, 2025 L'aereo, che stava effettuando un volo di sorveglianza in risposta ai danneggiamenti di cavi sottomarini di cui si sospetta laa, di fatto è stato vittima di un "tentativo di disturbo" nonché di una "designazione tramitedi guida del tiro", secondo una comunicazione dell’esercito