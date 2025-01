Quifinanza.it - BP licenzia 7.700 persone per ridurre i costi aziendali, la svolta green non ha pagato

La multinazionale petrolifera britannica British Petroleum ha annunciato un significativo piano di tagli al personale nell’ambito di una strategia di riduzione dei. L’azienda prevede dire il 5% dei propri dipendenti, pari a 4.700, oltre a 3mila collaboratori e consulenti esterni. Attualmente, BP impiega complessivamente 87.800in tutto il mondo, di cui circa 16mila nel Regno Unito. Tuttavia, il piano non coinvolgerà i dipendenti delle stazioni di servizio britanniche.I tagli non basteranno a risolvere la crisiL’amministratore delegato, Murray Auchincloss, ha informato il personale che il piano di riduzione deiprevede il taglio di circa il 5% della forza lavoro, pari a 7mila dipendenti. Tuttavia, questi interventi non saranno sufficienti; Auchincloss ha infatti annunciato che saranno necessari ulteriori sforzi per contenere le spese, sia nel 2025 che negli anni a venire.