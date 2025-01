Davidemaggio.it - Amici: anticipazioni puntata di domenica 19 gennaio 2025

Nuova registrazione ad24. Oggi pomeriggio è stata registrata la quindicesima, in onda su Canale 519. Ecco chi sono gli ospiti e come sono andate le sfide e le gare previste.quindicesima24: gli ospitiMaria De Filippi ha accolto in studio, in veste di ospite musicale, Alfa, che ha cantato il suo ultimo singolo di successo Il filo rosso. In qualità di giudici sono invece stati chiamati Alessandro Cattelan per il canto e Rebecca Bianchi per il ballo.quindicesima24: le sfide e le gareDurante la registrazione – secondo quanto anticipato daNews – il cantante Nicolò e la ballerina Giorgia hanno sostenuto le loro sfide ed entrambi hanno confermato il banco.Si sono svolte, inoltre, le gare: per il canto ha vinto Antonia (ultimo, dunque in sfida, Deddè), mentre per il ballo è risultata prima Chiara (fanalino di coda, quindi a rischio, Dandy).