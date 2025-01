Napolipiu.com - RMC: “Kvara-PSG, stasera il volo per Parigi. Domani visite e firma”

RMC: “-PSG,ilper”">Il talento georgiano è atteso in serata nella capitale francese. Programmati peri test medici e lasul contratto da 9 milioni a stagione. Operazione da 75 milioni di euro.Il futuro di Khvichatskhelia è ormai deciso. Secondo quanto riportato da RMC Sport, l’ormai ex numero 77 del Napoli volerà questa sera da Capodichino versoper iniziare la sua nuova avventura con il PSG.Il programma delle prossime ore è già delineato:, venerdì 17 gennaio, il classe 2001 svolgerà lemediche di rito prima di apporre lasul contratto che lo legherà al club della capitale francese. Luis Enrique, che ha fortemente voluto il georgiano, è pronto ad accoglierlo nel suo progetto tecnico.I dettagli economici dell’operazione sono ormai definiti: il Paris Saint-Germain verserà nelle casse del Napoli 75 milioni di euro per il cartellino del giocatore, che percepirà un ingaggio di 9 milioni netti a stagione.