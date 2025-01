Ilveggente.it - Pronostico Lille-Nizza: precedenti e serie aperta portano a questo segno

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:05: statistiche, diretta tv, probabili formazioni,.Sfida d’alta classifica, un venerdì sera per cuori forti.giocano il secondo anticipo della Ligue 1 e sono due squadre che hanno delle ottime ambizioni. E che vogliono vincere, per rimanere lì, in alto, e giocarsi una qualificazione alle Coppe Europee, magari la Champions League, fino al termine di questa stagione.(Lapresse) – Ilveggente.itLe due squadre stanno bene, vengono da un filotto importante di risultati positivi, con annesso passaggio del turno in Coppa di Francia, e c’è un dato tra queste due formazioni che indica, praticamente, quello che potrebbe essere il finale del match: negli ultimi sei incroci, per ben cinque volte, la sfida ha visto entrambe le formazioni a