Offese minacce e multe a raffica all’ex

Avrebbe aggredito l’ex marito e al volante dell’auto intestata a lui avrebbe collezionato la bellezza di tredici, facendo pagare a lui le sanzioni. È finita sotto processo per stalking una 52enne di San Severino. Numerosi gli episodi di cui la donna è chiamata a rispondere. Secondo l’accusa la 52enne, dopo la separazione dal marito avvenuta nell’aprile del 2023, avrebbe cominciato ad avere atteggiamenti vessatori nei confronti dell’uomo, ogni giorno. La situazione, aggravata dal fatto che i due vivevano nello stesso immobile ma in due appartamenti separati, avrebbe provocato nell’uomo uno stato di ansia e di timore costante per la propria incolumità, tale da costringerlo a cambiare le abitudini di vita. La donna lo avrebbe minacciato con frasi come "che tu possa morire, tanto io a lavorare non ci vado, così mi devi mantenere, qui è tutta roba mia", "qui è tutto mio, stai attento che do fuoco a te e a casa" e lo avrebbe offeso in continuazione con frasi come "devi schiattare".