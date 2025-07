Mosciolo ad Ancona Silvetti sbotta | Giù le mani stop alla pesca A Portonovo le prime cozze

Ancona si prepara a difendere il prezioso mosciolo con decisione, mentre il sindaco Silvetti sbotta: “Giù le mani dal mosciolo!” Chiede un blocco totale della pesca per l’estate 2025, supportato da dati scientifici e dall’attività del Tavolo Tecnico istituito già nel 2023. La battaglia per preservare questa risorsa unica si fa sempre più urgente, e ora si apre un nuovo capitolo nella tutela del nostro fragile patrimonio marino.

Ancona, 3 luglio 2025 – “Giù le mani dal mosciolo!”. Il sindaco Daniele Silvetti alza la voce e chiede ufficialmente il blocco della pesca per tutta la stagione estiva 2025. Una posizione netta, sostenuta da dati scientifici e dall’attività del Tavolo Tecnico istituito già nel 2023 per la tutela del mosciolo selvatico. “Ho promosso e presieduto già dal 2023 un “Tavolo Tecnico per la tutela del Mosciolo” – ricorda Silvetti –. In relazione alla conclamata scarsità del prodotto e alla necessità di far ricreare una sufficiente condizione di recupero in situazioni di habitat indisturbato – scrive il sindaco – per quanto si è potuto reperire dalle evidenze scientifiche risultanti dalle ricerche in corso, ho chiesto formalmente in data odierna di emanare la necessaria ordinanza, da parte dell’Autorità marittima preposta, per estendere il divieto di pesca dei moscioli all’intera stagione estiva 2025”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it