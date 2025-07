Cantieri sotto al sole | operai del tram al lavoro anche nelle ore di divieto

A Bologna, sotto il sole cocente, operai del tram continuano a lavorare anche durante le ore di divieto, sollevando interrogativi sulla sicurezza e l’applicazione delle norme regionali. Mentre il cantiere prosegue in pieno giorno, emerge una questione cruciale: rispettare le regole per tutelare la salute dei lavoratori o privilegiare la rapidità dei lavori pubblici? La situazione invita a riflettere sulla reale tutela dei diritti e sulla corretta gestione delle emergenze climatiche.

Bologna, 3 luglio 2025 – Una decina di operai al lavoro in viale Aldo Moro, anche durante le prime ore del pomeriggio. Visto il cantiere del tram in atto in quella zona, fino a qui non ci sarebbe nulla di strano. Se non fosse che da ieri è entrata in vigore la norma regionale che prevede lo stop al lavoro, in condizioni di caldo estremo o anomalo, "dalle 12.30 alle 16, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica". Così, proprio nei pressi della Regione, i lavori della Linea rossa procedono imperterriti sotto un sole che ieri ha toccato i 38 gradi, temperatura che sale ancora sopra il cemento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it