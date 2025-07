The Guardian ' Israele ha lanciato bomba illegale su Gaza'

In un contesto di crescente tensione, nuove rivelazioni del The Guardian denunciano l'uso da parte di Israele di un’efficace ma illegale bomba da 500 libbre su Gaza, causando devastazione e spargimento di schegge in aree civili. Questa notizia solleva profonde preoccupazioni sul rispetto delle norme internazionali e sulla tutela dei civili coinvolti in un conflitto sempre più complesso. Un’analisi che invita a riflettere sulle conseguenze di tali azioni nel fragile equilibrio della regione.

L'esercito israeliano ha utilizzato una bomba da 500 libbre (230 chilogrammi), "arma potente e indiscriminata che genera un'onda d'urto dirompente e sparpaglia schegge su un'ampia area", nell'attacco su un obiettivo in un affollato bar sulla spiaggia di Gaza. Lo rivela la versione online del The Guardian, in base "alle prove visionate". "Gli esperti di diritto internazionale - scrive il quotidiano britannico - hanno affermato che l'uso di tali munizioni è quasi certamente illegale e potrebbe costituire un crimine di guerra ". I frammenti dell'ordigno trovati tra le rovine del caffè al-Baqa sono stati identificati dagli esperti di armamenti come parti di una bomba multiuso MK-82 di fabbricazione statunitense. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - The Guardian, 'Israele ha lanciato bomba illegale su Gaza'

