Manuel Mastrapasqua lo strazio della madre | Ucciso a sangue freddo il killer è bugiardo e malvagio

Il dolore di una madre si trasforma in determinazione: Angela Brescia, piegata dal lutto per la tragica perdita del suo amato Manuel, si confronta con il volto dell’assassino, reo di aver spezzato una vita innocente. La vicenda scuote Milano e il Paese intero, ricordandoci quanto sia importante cercare giustizia e verità. La battaglia di Angela non si ferma qui: il suo coraggio vuole portare alla luce tutta la malvagità di questo crimine atroce.

Milano, 3 luglio 2025 – “Manuel è sempre con me, sento la sua presenza ogni giorno. Quell’assassino deve pagare per quello che ha fatto, per aver distrutto la vita di mio figlio e la nostra famiglia”. Angela Brescia, la madre di Manuel Mastrapasqua, ha incrociato lo sguardo in aula con Daniele Rezza, lo ha avvicinato per dirgli che “è un assassino”. Il ventenne che ha accoltellato Manuel, uccidendolo la notte tra il 10 e l’11 ottobre dell’anno scorso per portargli via un paio di cuffie wireless dal valore di 14 euro, ieri è stato condannato in primo grado a 27 anni di reclusione. La pm, una magistrata in tirocinio, aveva chiesto vent’anni di carcere, proponendo alla Corte d’Assise di considerare anche il “contesto sociale” in cui è cresciuto Rezza, ossia la città di Rozzano, e il fatto che la famiglia non fosse “un punto di riferimento” per lui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it