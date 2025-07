Terre d’Oltrepò via al salvataggio | pronto un fondo d’investimento

Broni (Pavia), 3 luglio 2025 – Ci sarebbe un importante fondo d’investimento pronto a portare ossigeno alla cantina sociale Terre d’Oltrepò. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Beduschi, intervenendo nel dibattito sulla situazione del mondo del vino in provincia di Pavia. “La Regione – ha detto Beduschi – si sta occupando da mesi della crisi della cantina sociale, con incontri e interlocuzioni che hanno portato alla disponibilità di un importante fondo di investimento, che abbiamo messo in contatto con la governance della cantina. In affiancamento si è deciso di presentare una lista di candidati al Consiglio di amministrazione della cantina, in vista dell’assemblea prevista per l’11 luglio”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Terre d’Oltrepò, via al salvataggio: pronto un fondo d’investimento

In questa notizia si parla di: fondo - investimento - terre - oltrepò

