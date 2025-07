Il corpo trovato all’alba Uccisa con una pietra o da un camion I due misteri custoditi dal bosco

Nel cuore del bosco di Castagno d’Andrea, due misteri avvolgono l’alba: la tragica morte di Franka Ludwig, ritrovata senza vita, e i segreti nascosti tra gli alberi. Cosa si cela dietro quel tragico episodio? Un enigma che ancora si infittisce, lasciando la comunità e le forze dell’ordine a interrogarsi. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini, ma il bosco custodisce ancora il suo segreto.

Firenze, 3 luglio 2025 – Alle porte di uno dei più noti percorsi di trekking di Castagno d'Andrea, paesino in altura ai piedi dell'Appennino, in provincia di Firenze, ieri mattina è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna 52enne di origine tedesca e residente nel Fiorentino. Il cadavere riverso a terra e sanguinante di Franka Ludwing, la vittima, si trovava sul ciglio della strada sterrata che porta verso il Monte Falterona, nella zona della fonte del Borbotto. GERMOGLI PH: 2 LUGLIO 2025 SAN GODENZO TROVATO IL CORPO DI UNA DONNA LUNGO I MARGINI DEL BOSCO IPOTESI OMICIDIO SUL POSTO CARABINIERI DEL SIS PER I RILIEVI La quiete di una zona frequentata da escursionisti e fungaioli, è stata squarciata intorno alle 7.

