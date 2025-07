Isola dei Famosi 2025 news ultim’ora | eliminati e vincitore della finale di ieri sera 2 luglio decima puntata

L’Isola dei Famosi 2025 ha appena concluso la sua emozionante finale, lasciando il pubblico senza fiato e con molte domande. Condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura in studio e Pierpaolo Pretelli dall’Honduras, il reality ha regalato colpi di scena, eliminazioni sorprendenti e un vincitore che rimarrà nella storia. Scopriamo insieme tutte le novità, i momenti più intensi e il verdetto finale di questa decima puntata indimenticabile.

