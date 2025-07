Circoli Arci nel mirino della Finanza | Contestati attività di bar e volontari

Le attività dei circoli Arci, Acli e MCL nel Valdarno sono sotto la lente della Guardia di Finanza, accusate di prediligere pratiche commerciali rispetto a quelle sociali, culturali e ricreative che li contraddistinguono. L’ispezione, partita da tempo, coinvolge undici esercizi e ha portato il dossier all’Agenzia delle Entrate per ulteriori approfondimenti. Una situazione che potrebbe compromettere il ruolo di fondamentale punto di aggregazione e cultura nel territorio.

San Giovanni, 3 luglio 2025 – Circoli Arci, Acli e MCL nel mirino della guardia di finanza. Troppa attività di natura commerciale e poca di quella sociale, culturale e ricreativa alla base dell’ispezione partita da tempo e che ha coinvolto molto esercizi dislocati un po’ in tutto il Valdarno aretino, sarebbero 11 in totale. Il dossier è stato successivamente trasferito all’Agenzia delle Entrate, che ha avviato una fase di approfondimento sui rilievi sollevati. Lunedì davanti al circolo Arci “Sauro Billi” del Ponte alle Forche di San Giovanni, s’è tenuto un presidio al quale hanno partecipato non soltanto i cittadini ma anche i sindaci di San Giovanni, Cavriglia e Terranuova. 🔗 Leggi su Lanazione.it