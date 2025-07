3 luglio da Nannini a Gabbani | al via i grandi concerti in Toscana

L'estate in Toscana si accende con un cartellone di concerti imperdibili, tra musica internazionale e grandi star italiane. Dalla magia di Gianna Nannini a Gabbani, fino al ritmo coinvolgente del Pistoia Blues Festival, il mese di luglio promette emozioni senza sosta. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili: la musica sta per invadere le piazze e i palcoscenici toscani, rendendo questa stagione davvero unica.

Firenze, 3 luglio 2025 - Estate, tempo di concerti e sarà un mese di grandi live in Toscana. Ecco alcuni appuntamenti. Pistoia Blues Festival. Tutto pronto per la 44esima edizione del Pistoia Blues Festival che parte oggi e sarà fino al 15 luglio in Piazza Duomo a Pistoia. Sul palco del Festial tanti grandi artisti come Queens of the Stone Age, Blackberry Smoke, Paul Gilbert, Marcus Kig, Gianna Nannini, Brunori Sas, Alfa, Nayt, Francesco Gabbani e tanti altri. I biglietti per tutti gli spettacoli sono ancora disponibili in prevendita su Ticketone, Ticketmaster, VivaTicket e punti vendita autorizzati (ad eccezione della serata con Gianna Nannini che è sold out). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 3 luglio, da Nannini a Gabbani: al via i grandi concerti in Toscana

