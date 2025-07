Blackout dovuto all’ondata anomala di calore Indennizzi automatici in bolletta

Dopo l’ondata di calore che ha sconvolto la nostra regione, si apre uno spiraglio di sollievo: un vertice in prefettura tra sindaca, Prefetto ed e-distribuzione ha fatto il punto sulla situazione, annunciando indennizzi automatici in bolletta per chi ha subito blackout. Un passo importante per garantire supporto e riconoscenza ai cittadini colpiti. Scopriamo insieme come funzionano questi rimborsi e cosa aspettarci nei prossimi mesi.

Un vertice in prefettura con sindaca, Prefetto ed e-distribuzione hanno fatto il punto della situazione dopo i disagi del 1° luglio e la società ha annunciato rimborsi automatici in bolletta per chi ha subito disagi.

