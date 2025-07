Violenta lite in famiglia Aggredisce figlio e poi si scaglia contro gli agenti

Una notte di paura a Lucca, dove una lite familiare si è trasformata in un tumulto violento. La scena, culminata con aggressioni e minacce, ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine. La donna coinvolta, una 53enne di origine sudamericana, ha messo in atto comportamenti imprevedibili, aggredendo anche gli agenti. Questa vicenda mette in luce le delicate sfide della gestione di situazioni di crisi domestica e la fermezza necessaria per garantirne la risoluzione.

Lucca, 3 luglio 2025 – Violento litigio tra madre e figlio, la Polizia arriva e la donna prima minaccia di liberare i cani, poi aggredisce direttamente gli agenti: arrestata per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale una 53enne di origine sudamericana. I fatti risalgono alla notte del 26 giugno, quando intorno alle 4 alcuni residenti di via Alcide De Gasperi, spaventati dalle urla provenienti da un appartamento e dal rumore di vetri infranti, decidono di chiamare la centrale della Polizia. All’arrivo gli operatori della squadra volanti della questura di Lucca trovano alcune persone radunate fuori da un’abitazione ’protetta’ da due cani di grossa taglia, che fanno indietreggiare gli agenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenta lite in famiglia. Aggredisce figlio e poi si scaglia contro gli agenti

