Masque e Città di Ebla declassate Meno punti ai nostri festival perché non ci conformiamo

La recente decisione del Ministero della Cultura di declassare numerosi festival teatrali italiani, tra cui le storiche manifestazioni di Santarcangelo e altre realtà forlivesi, solleva importanti interrogativi sul valore attribuito all’arte dal nostro sistema culturale. Questa riduzione dei punteggi non solo indebolisce il riconoscimento artistico, ma rischia di compromettere il sostegno economico essenziale per la crescita e la diffusione del teatro nel nostro Paese. È il momento di riflettere e agire per difendere la nostra cultura.

Forlì, 3 luglio 2025 – Un taglio drastico ai punteggi di qualità artistica che, prevedibilmente, si tradurrà anche in un taglio dei fondi erogati dal Governo. I dati parlano chiaro: il Ministero della Cultura ha declassato numerosi festival teatrali in Italia (uno dei casi simbolo è quello del festival di Santarcangelo, il più longevo a livello nazionale, a cui sono stati dimezzati i punti). A farne le spese sono anche due realtà forlivesi: Masque Teatro e Città di Ebla, realtà che operano spesso in stretta sinergia tra loro, organizzatrici di festival consolidati quali ‘Ipercorpo’ e ‘Crisalide’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Masque e Città di Ebla declassate. “Meno punti ai nostri festival perché non ci conformiamo”

