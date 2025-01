.com - No Other Land, recensione: la via per la pace passa da qui

La nostradi No, documentario entrato in shortlist agli Oscar e trionfatore lo scorso anno a Berlino dove ha vinto il premio Panorama e il premio della Berlinale: uno splendido “dialogo” a due tra un israeliano e un palestinese in cui a vincere è la speranzaArriva in sala a poche ore dall’annuncio della tregua tra Hamas e l’IDF No, dopo il trionfo al Festival di Berlino e l’entrata nella shortlist per il miglior documentario agli Oscar. L’opera prima del collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor è un grido disperato contro le atrocità commesse dal governo di Netanyahu nella Striscia di Gaza, e in particolare nell’agglomerato di Masafer Yatta, oltre che uno sguardo impietoso sugli orrori del fondamentalismo e dell’intolleranza.