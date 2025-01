Thesocialpost.it - Morto David Lynch, il visionario regista di “Twin Peaks”

Hollywood in lutto per la scomparsa di, il celebrestatunitense noto per il suo stilee unico, si è spento all’età di 78 anni. L’autore, considerato uno dei maestri del cinema contemporaneo, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema e della televisione grazie a opere che hanno saputo unire surrealismo, mistero e introspezione psicologica.Una carriera tra cinema e televisionenasce il 20 gennaio 1946 a Missoula, nel Montana. Dopo un’infanzia trascorsa tra continui trasferimenti a causa del lavoro del padre, agronomo per il Dipartimento dell’Agricoltura,scopre la passione per l’arte e si iscrive alla Pennsylvania Academy of the Fine Arts. Qui realizza i suoi primi cortometraggi, iniziando a sviluppare uno stile che mescola arte visiva, narrativa non lineare e simbolismo.