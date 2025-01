Lo ha fatto in pubblico Bianca Guaccero compleanno top | la sorpresa in studio e quella di Giovanni Pernice

Leggi su Caffeinamagazine.it

speciale quello del 2025 per. La vincitrice dell’ultimo Ballando con le stelle e attuale conduttrice di Dalla strada al palco in attesa di approdare al Festival di Sanremo ha compiuto 44 anni il 15 gennaio. E anche unparticolarmente felice e non solo perché la conduttrice pugliese è reduce da un’esperienza televisiva entusiasmante, che le ha regalato tante soddisfazioni, ma anche perché innamoratissima.Grazie allo show di Milly Carlucci, infatti, ha conosciuto quello che oggi è il suo fidanzato:. Insieme al ballerino professionista ha infatti alzato la coppa di Ballando con le stelle e trascorso anche il primo Natale e il primo Capodanno insieme. E ora anche il.Leggi anche: “È incinta”. Scoop in Casa Ferragni, la notizia data in diretta radiofonica: “Che spettacolo”, ladiDal suo maestro di ballo al suo principe azzurro:due stanno insieme e non potrebbero essere più innamorati.