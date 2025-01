Lanazione.it - La T Gema concede il bis

Fabo 75 La T Tecnica79 FABO MONTECATINI: Trapani 14 (3/4, 1/5), Chiera 10 (2/5, 1/7), Mastrangelo 2 (1/3, 0/4), Arrigoni 12 (4/8, 0/1), Klyuchkyk 10 (1/4, 2/3); Benites 5 (0/3, 1/6), Sgobba 11 (1/4, 2/4), Dell’Uomo 6 (2/2 da 3), Natali 5 (1/1, 1/2), Giannozzi, Fernandez Lang ne, Aminti ne. All. Barsotti. LA T TECNICAMONTECATINI: Burini 11 (0/5, 2/5), Chiarini 16 (3/6, 1/5), D’Alessandro 14 (6/10, 0/1), Toscano 8 (1/5, 1/1), Bedin 14 (6/9); Passoni 4 (1/2 da 3), Acunzo 4 (1/1, 0/1), Di Pizzo 2 (0/1 da 2), Savoldelli 3 (0/1 da 3), Gattel 3 (1/1 da 3), Cellerini ne, Albelli ne. All. Del Re. Arbitri: Spessot e Corrias. Parziali: 14-25, 32-40, 49-60. Fa cappotto La T, prendendosi anche il derby di ritorno. Successo meritatissimo per la squadra di Del Re, alla sesta vittoria consecutiva e sempre più titolare dello scomodo ruolo di prima forza nel campionato dei terrestri, ovvero quello che non prevede la presenza dei marziani di Roseto.