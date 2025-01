Ilgiorno.it - La cappella rivive. Ospiterà il tesoro di Luca Crippa

Leggi su Ilgiorno.it

Uno spazio salvato dall’abbattimento, sarà destinato a diventare un punto di riferimento in ambito culturale anche ben oltre i confini della città. Ladella ex clinica Santa Maria avrà una seconda vita. Unica testimonianza di quella che fino a mezzo secolo fa è stata una struttura sanitaria di qualità in tutta la Brianza, lasarà presto riqualificata. Il concorso di idee lanciato dall’amministrazione comunale ha un suo vincitore. Si tratta dell’architetto Carlo Mariani, seregnese, un big nel settore dei restauri e della rinascita di edifici degradati o dimenticati. Grazie a lui ladiventerà uno spazio dinamico dedicato ad eventi culturali. Sul recupero dellal’amministrazione comunale punta forte: da un lato rappresenta la ciliegina sulla torta di un intervento di generazione urbana; dall’altro consente di mantenere un legame storico e culturale con l’area, facendo sì che uno spazio abbandonato diventi il centro di nuova vitalità e di fermento.