Inter-Bologna 2-2 il tabellino della partita della 19ª giornata di Serie A

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-2: questo ilvalida per la diciannovesimadiA 2024-2025.DUE PUNTI BUTTATI – L’spreca ancora, come nel derby di Supercoppa Italiana, un vantaggio trovato nel recupero del primo tempo. Contro illa squadra di Simone Inzaghi, che dimostra di avere un grosso problema con certi giocatori non all’altezza degli indisponibili, va sotto e poi ribalta il risultato con Denzel Dumfries e Lautaro Martinez. Ma un altro tiro deviato, di Emil Holm, vale il 2-2. Ancora una volta i rossoblù si dimostrano “maledetti” in un recupero diA. E con Mehdi Taremi che si mangia due gol in un finale dove anche l’arbitro Luca Pairetto ci mette molto del suo. A festeggiare, pur senza giocare, è il Napoli a +3 con unain più.