Ilgiorno.it - Incendio al Campo Volo di Cogliate, raccolta fondi per far ripartire l’officina

Leggi su Ilgiorno.it

, 16 gennaio 2025 – Nell’deldiha perso la sua officina Antonio Bagalà, che da anni fa il meccanico degli aerei ultraleggeri e si occupa di manutenzione e riparazioni per moltissimi appassionati di. Per aiutarlo aè stata avviata unaonline che in meno di 24 ore ha già superato quota di 10mila euro. L’allarme è scattato verso le 15 dalla struttura di via Bernardino Luini, in mezzo alla campagna "Ci siamo accorti che è saltata la corrente elettrica, quando siamo arrivati a controllare era ormai tardi". L’indagine Intanto ora le strutture devastate dalle fiamme sono state messe sotto sequestro, con il loro contenuto. Dovranno essere completati gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’. L’ipotesi su cui si lavora è quella del corto circuito.