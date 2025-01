Sport.quotidiano.net - Il difensore svedese: "Abbiamo preparato bene questa partita e ci siamo fatti trovare pronti». Holm: "Felice per il mio primo gol. Ci toglieremo altre soddisfazioni»

Eroe a San Siro. E non solo per una notte. Solo un mese e mezzo si interrogava sul suo futuro: acquistato in estate per 7,5 milioni dallo Spezia, dopo una stagione all’Atalanta e al mancato riscatto da parte dei nerazzurri, aveva iniziato la stagione con un infortunio al ginocchio e uno alla caviglia. Era arrivato a fine novembre avendo giocato una solada titolare e con solo 6 presenze nelle prime 14 giornate. Era un punto interrogativo. Emilha risposto. E a San Siro, qualora ce ne fossero ancora, ha fugato gli ultimi dubbi. Suo il gol del 2-2, con una staffilata di destro che ha baciato il palo e si è infilata alle spalle di Sommer, a prescindere dal tocco di Bastoni. "Sono orgoglioso disquadra e di aver segnato il miogol in rossoblù", scolpisce lodopo il triplice fischio.