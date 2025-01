Ilrestodelcarlino.it - Il delitto di Alice Neri. In aula torna il mistero sui vestiti di Gaaloul:: "Le scarpe sono a casa"

di Valentina Reggiani "Quando siamo entrati in via Mazzalupi abbiamo incrociato quell’auto. Lei è andata in ansia, si è fermata e mi ha detto: ’vai’. Le avevo chiesto di accompagnarmi ama poi ho cambiato idea. Mi aveva chiesto di andare con lei fino a Carpi e ho rifiutato. Perchè quella notte non ho usato la bici? Pioveva. Mi ha chiesto come mi chiamassi ma io non sapevo il suo nome". Ha continuato a ribadire la propria ‘verità’ ieri inMohamed, il tunisino accusato del barbarodella giovane mamma di Ravarino,, avvenuto tra il 17 e il 19 novembre di due anni fa. Davanti alla Corte d’Assise, presieduta da Ester Russo l’imputato è stato interrogato prima dai pm Amara e Natalini e poi dalla Corte. Ha negato di aver assunto cocaina quella sera, pur essendo state trovate successivamente tracce nel suo borsello.