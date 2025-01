Ilrestodelcarlino.it - I volontari al servizio del territorio

La fragilità si trasforma in utilità sociale. Ieri il Comune di Savignano sul Rubicone, l’Unione Rubicone e Mare e la Caritas del Rubicone hanno firmato un protocollo di intesa per l’impiego deidi Caritas nella manutenzione e cura delle aree pubbliche deldi Savignano sul Rubicone. A siglare il documento che segna l’inizio di un nuovo percorso per l’inclusione delle persone svantaggiate, Nicola Dellapasqua, sindaco di Savignano sul Rubicone, Elena Battistini, presidente della Caritas del Rubicone e Tania Bocchini, presidente dell’Unione Rubicone e Mare, gli assessori Alessio Tomei e Roberta Armuzzi, Maria Pia Bagnoli referente servizi sociali dell’Unione, Elisabetta Manuzzi e Paolo Amadori della Caritas del Rubicone. Il protocollo prevede il reinserimento sociale deidella Caritas che vivono in condizioni di fragilità attraverso il loro l’impiego in attività socialmente utili.