Grime Spitterz, "Perso nei tuoi occhi": ascolta ora il nuovo singolo

A partire dal 17 gennaio 2025, sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutti i principali digital store “NEI”, ildei, in collaborazione con OXN e prodotto da Ric de Large.Il brano segna l’ingresso del duonel panorama della Liquid Drum ‘n’ Bass italiana, con la partecipazione della voce melodica di OXN. La canzone, dal carattere intimo e universale, racconta una storia di introspezione, esprimendo il desiderio di trovare una direzione in un viaggio emotivo. “nei” invita a superare il senso di smarrimento, incoraggiando a trovare forza e risposte dentro se stessi. La combinazione di testi evocativi e una produzione musicale sofisticata rende il brano un’esplorazione profonda, capace di toccare il cuore e l’anima.