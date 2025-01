Tvzap.it - “Grande Fratello”, Eva Grimaldi becca i coinquilini sul fatto: poi la scoperta (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”, Evasul: poi la– Quanti colpi di scena può riservare il “”. È proprio vero che le sorprese non finiscono mai. Lo sa bene Eva, vecchia conoscenza del reality, richiamata da Alfonso Signorini, assieme a Stefania Orlando, per aggiungere un po’ di pepe ad un’edizione che fa fatica a decollare in termini di ascolti. ( dopo le foto) Leggi anche: Lorenzo, il guru della moda entra al “GF” per un confronto: “Ci siamo baciati”Leggi anche: “”, che fine hal’ex marito di Stefania Orlando“”, Evasul: poi la) Eva, nelle scorse ore, è stata chiamata in confessionale, ma durante il tragitto si è imbattuta in una scena che l’ha lasciata senza parole.