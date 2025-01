Energia green, Meloni firma intesa con Albania ed Emirati

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Giorgiasigla una nuovacon Edi Rama, dopo il contestato protocollo sui migranti. Ma questa volta è l’’ il cuore dell’accordo, sottoscritto con l’(e con gliArabi) nella cornice del summit di Abu Dhabi. Arrivata nella capitalena per partecipare al World Future Energy Summit, la presidente del Consiglio torna a porre l’accento sul Piano Mattei per l’Africa e a ribadire la rotta del suo governo in materia di politiche energetiche: “L’Italia – spiegadavanti alla platea dell’Adnec Centre, il più grande polo espositivo del Medio Oriente – ha l’opportunità di diventare l’hub strategico per i flussi energetici tra Europa e Africa. Siamo una piattaforma naturale nel Mediterraneo, il che ci consente di agire come centro di approvvigionamento e distribuzione”.