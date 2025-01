Ilfogliettone.it - Dopo circa 47 mila vittime, c’è l’accordo sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Tutte le tappe

Leggi su Ilfogliettone.it

Le Brigate Ezzedine Al-Qassam, ala militare di, hanno lanciato gravi accuse contro, sostenendo che i raid aerei su Gaza stanno mettendo a repentaglio la liberazione degli ostaggi. In un comunicato diffuso su Telegram, il gruppo avverte che ogni ulteriore attacco potrebbe trasformare la speranza di libertà in tragedia. Il portavoce Abu Obeida ha menzionato un attacco specifico contro un sito dove si trovava una delle donne designate per il rilascio nella prima fase deldiil.L’esercito israeliano, da parte sua, ha confermato di aver colpito50 obiettivi legati al terrorismo nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, tra cui membri die Jihad islamica, infrastrutture militari e depositi di armi, secondo un comunicato ufficiale. Nonostante queste tensioni, sembra che tutti i nodi siano stati sciolti per finalizzarediil