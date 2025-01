Lanazione.it - Domani la festa di Sant’Antonio Abate con il rito della veste

La celebrazionedi, patrono dell’Arciconfraternita Misericordia, si terrà a Siena, con la Santa Messa alle 17 nella chiesa di San Martino, officiata dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice. Durante la celebrazione avverrà ilvestizione con laStorica per i Confratelli e Consorelle benemeriti del servizio; saranno quindi benedetti i nuovi veicoli e gli animali, come vuole la tradizione. La celebrazione avrà per l’Arciconfraternita Misericordia di Siena un significato particolare essendo il 2025 il 775° anno dalla fondazione.