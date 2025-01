Thesocialpost.it - Corteo per Ramy, negli scontri di San Lorenzo sono state denunciate 59 persone

59 le personein relazione aglitra polizia e manifestanti di estrema sinistra avvenuti sabato 11 gennaio a Roma, durante unnel quartiere di Sanorganizzato in memoria di. Secondo quanto emerso, 39 manifestantistati identificati dalla Digos della Questura di Roma, che ha già inoltrato una prima informativa alla procura in merito ai reati commessi. A questi si aggiungono altri 20 identificati dai carabinieri del Nucleo Informativo.L’analisi del materiale video raccolto durante gliha consentito di ipotizzare diverse accuse nei confronti dei manifestanti. Tra i reati contestati, figurano manifestazione non preavvisata, radunata sediziosa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e getto pericoloso di cose, il tutto aggravato dalla modalità in concorso.