Conor McGregor accusato di aggressione sessuale a Miami | citato in giudizio

La star irlandese di arti marziali miste (Mma),, è statoinpresso la corte civile federale degli Stati Uniti da una donna che lo accusa di averla aggredita sessualmente anel giugno 2023 durante una partita dell'Nba. Inizialmente il caso era stato gestito dall'ufficio del procuratore distrettuale della contea di-Dade, che comprende l'area metropolitana della Florida, che alla fine decise di non incriminareperché le prove erano insufficienti. Dopo questa decisione "la procedura civile è l'unica via legale in questo caso", ha spiegato l'avvocato della presunta vittima James Dunn. Nell'atto di citazione depositato martedì, la donna accusa l'atleta trentaseienne di averla aggredita sessualmente in un bagno del Kaseya Center, lo stadio della squadra di basket professionistica deiHeat.