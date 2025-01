Amica.it - “Conclave” e “Emilia Perez” guidano la corsa ai Bafta 2025

(askanews) – Conclave e Emilia Perezlaai, i premi dell’Accademia britannica per i film e la tv. Le nomination annunciate a Londra li danno in gara per 12 e 11 statuette.Conclave, lo sguardo sull’elezione di un Papa, vero thriller filosofico è income miglior film ma anche fra l’altro per la miglior regia (Edward Berger), il miglior attore con Ralph Fiennes, la migliore attrice non protagonista con Isabella Rossellini e il miglior film britannico. GUARDA LE FOTO2024 Red Carpet: chi ha vestito chi In concorso aianche “Emilia Perez”Emilia Perez, il musical narcothriller che ha già trionfato ai Golden Globes, è income miglior film, per la regia di Jacques Audiard, per la migliore attrice protagonista con Karla Sofìa Gascòn e non protagonista con due nomination per Selena Gomez e Zoe Saldana, per il miglior film non in lingua inglese e, come Conclave anche per la colonna sonora, la fotografia, il montaggio.