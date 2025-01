Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Walscheid: "Dopo il ritiro farò il medico"

Roma, 16 gennaio 2025 - In gruppo Maximilian Richard, noto semplicemente come Max, è già uno abituato a spiccare per una mole non da poco (199 cm per 92 kg): il tedesco decide di prendersi i meritati riflettori anche affermando di pensare già al, per una scelta tutt'altro che banale ma non inedita. Le dichiarazioni diNelfemminile i dottori non mancano: basti pensare a Erica Magnaldi ed Elise Chabbey. A loro si unirà, che si è aperto sul proprio futuro ai microfoni di Rouleur. "Diventare dottore è stata la mia ambizione fin da quando ho finito la scuola, mentre essere un ciclista professionista non lo è mai stato, anche perché non arrivo da una famiglia di sportivi e non conoscevo persone che vivessero grazie allo sport. I miei genitori e la mia sorella più grande sono dottori e quindi si può dire che questa sia un po' una vocazione di famiglia".