Metropolitanmagazine.it - Chi sono Ginevra e Giacomo, la madre e il padre di Tommaso Franchi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La mamma di, donna di professione psichiatra, riservatissima e dal carattere forte, mentre ilsi è esposto in merito al comportamento del figlio attualmente tra i protagonisti del Grande Fratello.Stasera ladell’idraulico toscano interverrà nel corso della nuova puntata del reality in onda dalle 21:30 su Canale 5. I genitori del 24enne toscanomolto orgogliosi del figlio che lo scorso settembre ha varcato la porta rossa del loft capitolino, nel quale ha anche trovato l’amore al fianco di Maria Vittoria. A mettere in discussione la loro storia, era arrivata Maica, concorrente del Gran Hermano presente nella casa per pochissimi giorni, durante i quali ha intrapreso un feeling particolare con. In merito era intervenuto ilospite di Radio Radio che sul figlio aveva raccontato:chilae ildi“Piace, devo dire che piacicchia, è vero.