Ilrestodelcarlino.it - Caffè più amaro. Anzi, salato. Rincari dei costi e materie prime. La tazzina al bar costerà di più

Un recente sondaggio, promosso dal Sindacato Baristi di Confcommercio Ravenna, ha messo in evidenza gli effetti assai negativi sugli esercizi dei prezzi dele della tassa sui rifiuti. Nonché della crisi energetica, aggravata oggi dalla recente disdetta dell’accordo per il transito del gas russo. Dal 2022, i prezzi dellehanno registrato aumenti vertiginosi, con incrementi particolarmente rilevanti per prodotti essenziali come, burro, cacao e uova solo per citarne alcuni. In questi ultimi tempi, poi, gli eventi climatici estremi hanno avuto un effetto devastante sulle coltivazioni diin paesi chiave come Brasile, Vietnam (il maggior produttore mondiale di Robusta), Colombia, Costa Rica e Honduras. Così, i prezzi delle miscele Arabica e Robusta sui mercati internazionali hanno raggiunto i massimi dagli anni Settanta: +83% per la Robusta e +48% per l’Arabica.