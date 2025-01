Ilrestodelcarlino.it - Caduta fatale in bici, morto ex insegnante

Macerata, 16 gennaio 2025 – Unaincletta. Ieri mattina il ginesino Renato Forconi, di 72 anni, stava facendo una passeggiata sulle due ruote insieme con un amico, com’era sua abitudine. Ben attrezzato come sempre, con il casco e andando piano. Si trovavano lungo la strada provinciale 180, in località Fiungo a Camerino quando, intorno alle 11.30, in un attimo si è consumata la tragedia. All’improvviso Forconi ha perso il controllo del manubrio. Secondo le ricostruzioni, la ruota anteriore si è come bloccata e il 72enne è volato in avanti, cadendo di faccia sull’asfalto. Un impatto violento, quasi da fermo. In pratica non avrebbe fatto in tempo a mettere avanti le mani come protezione. Sebbene il pensionato indossasse regolarmente il casco, purtroppo la dinamica dell’incidente ha fatto sì che morisse sul colpo.