British petroleum licenzia 4 700 dipendenti nel mondo il 5% del totale e lascia a casa 3mila contrattisti per ridurre i costi

La compagnia petrolifera britannica BP ha deciso dire a4.700in tutto ile non rinnovarecontratti. Obiettivo:. In un’e-mail inviata giovedì al personale dell’azienda, letta dall’Associated Press, l’amministratore delegato Murray Auchincloss ha dichiarato che il taglio “rappresenta gran parte della riduzione prevista per quest’anno”. Ovvero: potrebbe non essere finita qui.La riduzione ammonta a poco più del 5% dei 90milacomplessivi della BP nel. Lo scorso ottobre, la società ha dichiarato di aver individuato 500 milioni di dollari di risparmi suida realizzare quest’anno, un quarto dell’obiettivodi 2 miliardi di dollari fissato per la fine del 2026.Auchinloss è entrato pienamente in carica a gennaio 2024, dopo qualche mese di interim seguito all’addio traumatico del predecessore Bernard Looney travolto da uno scandalo legato a “relazioni personali” con alcune colleghe.