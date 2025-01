Lanazione.it - Aggredisce e picchia la madre. Non poteva avvicinarsi. Arrestato dai carabinieri

Ha fatto irruzione della casa dellae l’ha malmenata. L’ennesima tremenda storia di violenze domestiche arriva questa volta da Corciano e ancora una volta la vittima aveva già denunciato, si tratta di una donna al cui figlio era già stato intimato un divieto di avvicinamento. E invece l’uomo se ne è infischiato ed è tornato a bussare a quella porta, ed entrando contro il volere della donna che lo ha messo al mondo, è tornato perrla di nuovo. Stavolta però idella Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia lo hannoin flagranza di reato. A finire in manette è stato un 30enne, originario della Costa d’Avorio, accusato del reato di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e inoltre denunciato per maltrattamenti in famiglia.