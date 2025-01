Lanazione.it - Volley Serie D femminile. La Fenice convince. Turno no per Buggiano

Leggi su Lanazione.it

Due vittorie e un ko nei campionati,e maschile, diD. Nel torneo di D donne, fa festa il PistoiaLa, che ha la meglio 3-1 (18-25, 25-20, 25-23, 26-24) della Nottolini Capannori alla palestra Anna Frank, e si rammarica, per i tanti troppi contrattempi settimanali, la Lavachiara, superata 3-0 (23, 13, 22) a Campi Bisenzio nel 12°d’andata del girone B. In quello di D uomini, successo 3-1 (25-14, 16-25, 25-16, 25-15) della Zona Mazzoni Pistoia a Nodica contro il Migliarino, nella 10a giornata d’andata del girone B. In classificaè sesto con 21 punti, Lasale in settima piazza a 15. La Zona Mazzoni resta al comando con San Miniato a quota 27 Gianluca Barni