Via al trono di Tina Cipollari

A Uomini e Donne ha preso ufficialmente il via il nuovodi. Nella registrazione del dating show di Canale 5 avvenuta ieri pomeriggio, dopo l’apertura dei casting per trovare un marito, l’opinionista ha infatti conosciuto i suoi primi pretendenti. In base alle anticipazioni fornite dal blogger Lorenzo Pugnaloni, perè stato preparato unparticolare, portato all’interno dello studio da quattro persone. Dopo ciò,ha avuto modo di conoscere tre corteggiatori, tra cui uno già noto al pubblico per essere sceso in passato a corteggiare Gemma Galgani. L’opinionista ha scelto di tenere un pretendente di 47 anni (e non un uomo tra i 63 e gli 80 anni, come asserito in precedenza). E si è riservata di decidere in seguito se uscirci o meno in esterna per conoscerlo meglio.