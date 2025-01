Trump presidente e anche Musk lavorerà alla Casa Bianca

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Elonavrà un suo ufficio nel complesso della, da dove dirigerà il dipartimento per l’efficienza governativa che ilDonaldgli ha affidato. E’ quanto rivela il New York Times, spiegando che l’uomo più ricco del mondo, che possiede società che hanno contratti miliardari con il governo federale, avrà il suo ufficio nell’Eisenhower Executive Office Building, edificio adiacenteche ospita uffici governativi., quindi, opererà nel cuore dell’amministrazione guidata da, che ufficialmente si insedia lunedì 20 gennaio. Il numero 1 di X, Tesla e Space X si sarebbe già informato con i funzionari della transizione sul tipo di accesso potrà avereWest Wing, ma non è ancora chiaro che tipo di risposta ha ottenuto. I membri dello staff devono avere uno special pass per entrare liberamente nell’ala dove si trova lo Studio Ovale e gli altri spazi del