Spunti di vista Diavolo pigro ma poi reattivo Serve il bomber

Mola Viaggio all’inferno, con immediato ritorno. Grazie a due traghettatori di lusso, Theo Hernandez e Rafa Leao, croce e delizia di questo pazzo Milan. Un’ora inguardabile al Sinigaglia, coi rossoneri pigri a vagare sul campo senza bussola, messi in difficoltà da un Como aggressivo, brillante e organizzato. Poi, ancora una volta in rimonta come accaduto in Supercoppa, ilporta a casa la vittoria. Tre punti pesantissimi. Eppure al gol di Diao (e anche prima) erano riapparsi i fantasmi del recente passato e i tifosi (che non hanno smesso di contestare la proprietà americana neppure ieri sera) sembravano sprofondare in un nuovo incubo. Già finito l’effetto Conceição? Sparito il Milan d’Arabia? In soli otto giorni la squadrain casa col Cagliari e nel primo scorcio di gara a Como aveva fatto non uno ma tre passi indietro, cancellando gioie, certezze e speranze.