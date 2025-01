Iltempo.it - Sottocorona: quando torna il "maltempo fortissimo". Occhio a Roma "sotto zero"

Leggi su Iltempo.it

Non sono attesi grandi stravolgimenti per la giornata di oggi, mercoledì 15 gennaio, ma l'instabilità continua a guadagnare terreno. Paolo, in collegamento dallo studio di Omnibus, ha diffuso le ultime previsioni. "Ancora nuvole ma non più intense" copriranno il cielo su parte del Centro e del Sud, dove si registreranno anche "piogge deboli o moderate". "I venti si sono attenuati ma sono ancora orientali e il versante adriatico qualche precipitazione potrebbe averla", ha anticipato l'esperto. Nessun cambio di passo domani,"ancora qualche debole precipitazione" riguarderà il versante adriatico e "qualche precipitazione anche intensa" il versante ionico. Le piogge sul Tirreno arriveranno a "prendere anche la Sardegna". Un quadro, questo, che, come ha evidenziato, "dà l'idea di un qualcosa che non si è completamente risolto.