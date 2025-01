Ilgiorno.it - Premio Wondy. Ecco i sei libri arrivati in finale

L’ottava edizione delentra nel vivo con la selezione della sestina finalista di quest’anno. Il progetto è nato nel 2018 in memoria della giornalista e scrittrice Francesca Del Rosso (nella foto), conosciuta con il soprannomee autrice del libro “- ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro“ (Rizzoli, 2014) nel quale ha raccontato con ironia e coraggio come ha affrontato la malattia. Le sei opere finaliste, che saranno successivamente sottoposte al giudizio della Giuria tecnica, sono “Un eroe comune“ di Igino Domanin (Marsilio), “Virdimura“ di Simona Lo Iacono (Guanda), “Chiudi gli occhi, Nina“ di Paolo Mascheri (Clichy), “La piccinina“ di Silvia Montemurro (Edizioni E/O), “I giorni di Vetro“ di Nicoletta Verna (Einaudi), “Invernale“ di Dario Voltolini (La Nave di Teseo).