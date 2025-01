News.robadadonne.it - “Potevo finire come Amy Winehouse. Oggi sono più felice” le parole oneste di Pamela Anderson

Leggi su News.robadadonne.it

Icona della pop culture anni ’90 e definita per anni sex symbol,è una donna che rivendica con incredibile determinazione il diritto a vivere la sua età – a luglio farà 58 anni – senza essere succube dell’ageismo che impera sulle figure femminili del mondo dello spettacolo.Dopo una pausa dal piccolo e grande schermo, durante la quale ha fatto uscire il suo libro di memoir – Love,, diventato un bestseller per il New York Times,è tornata a recitare in The Naked Gun e The Last Showgirl, rispettivamente al fianco di Liam Neeson e Jamie Lee Curtis.Nel frattempo, ha raccontato in un’intervista di Natasha Royt per Vanity Fair, ha capitoimpiegare il suo tempo e le sue risorse, mirando solo a ciò che le piace fare veramente.“Il mio dilemma più grande è capire chidavvero nella vita reale, è stato il lavoro più difficile negli ultimi anni – ha dichiarato nell’intervista – Sin da piccola miresa conto che avrei sempre interpretato dei ruoli, ma non che la recitazione avrebbe potuto essere una carriera.