Ilfattoquotidiano.it - Partorisce in un ospedale negli Stati Uniti e le arriva un conto da 730mila euro: la denuncia di una mamma diventa virale su TikTok

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dalla gioia per esseretaalsalatissimo che le è stato presentato per aver partorito. È questa ladi una donna, Janice Hernandez, che ha raccontato la sua esperienza in un video che è subitotosu. Lo scorso ottobre, infatti, la giovane ètadella piccola Aliana dopo un parto cesareo d’urgenza. La bimba, però, è nata con una rara sindrome genetica, detta di Prader-Willi, che comporta difficoltà nell’alimentazione e un tono muscolare sottosviluppato. Per questo motivo, la neonata è rimasta in terapia intensiva neonatale fino a dicembre, quando poi, per fortuna, è stata dimessa.Felici di essere tornate entrambe sane e salve a casa, la gioia di Janice dura poco. Perché a gennaio lela fattura dell’